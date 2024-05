Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen va avea o misiune foarte dificila pe „Santiago Bernabeu”, dupa ce Real Madrid a inscris de doua ori in Germania și a obținut o remiza (2-2, manșa tur a semifinalelor Champions League). La finalul partidei de pe Allianz Arena, antrenorul Thomas Tuchel și-a criticat un jucator.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a declarat multumit de rezultatul de egalitate inregistrat in partida cu Bayern Munchen, din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, dar nu si de evolutia elevilor sai pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. „Este un rezultat…

- Bayern Munchen - Real Madrid, meci contand pentru prima mansa a semifinalelor din Liga Campionilor, este programat, marti, 30 aprilie, de la ora 22:00, pe Allianz Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Președintele de onoare al lui Bayern, Uli Hoeness, l-a atacat pe antrenorul Thomas Tuchel tocmai inaintea semifinalei-tur cu Real Madrid din Liga Campionilor. Bayern iși joaca intreg sezonul in „dubla” cu Real Madrid din semifinalele Ligii Campionilor. Dar in loc sa se concentreze asupra primei manșe,…

- In ziua sferturilor de finala din Liga Campionilor, cea mai importanta competiție europeana, presa internaționala a publicat topul celor mai rapizi zece jucatori din aceasta stagiune. PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Arsenal și Manchester City sunt cele…

- Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a fost la meciul amical dintre Spania și Brazilia, incheiat 3-3 pe„Santiago Bernabeu”. Iar la final a avut o cerința speciala pentru Ednaldo Rodrigues, președintele Federației Braziliene de Fotbal. Perez a vrut sa mearga in vestiarul naționalei Braziliei…

- Internationalul german Toni Kroos va semna un nou contract cu clubul spaniol de fotbal Real Madrid, valabil pana in iunie 2025, anunta cotidianul AS. potrivit Agerpres. Experimentatul mijlocas, in varsta de 34 de ani, a fost recrutat de Real Madrid in vara anului 2014, de la formatia germana Bayern…

- Parchetul din Madrid a cerut o pedeapsa de patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti. El a fost acuzat ca a fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro in anii fiscali 2014 și 2015, a anunțat agenția de știri EFE, preluata de Agerpres.Ministerul Public…