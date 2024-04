Primarul Florian Şerban vrea să aducă transportul RAT în Predeşti Primarul din Predesti, Florian Serban, si-a propus sa lege comuna de Craiova prin aducerea transportului metropolitan in localitate. Este unul dintre proiectele importante catre care isi canalizeaza atentia, alaturi de finalizarea canalizarii pana la sfarsitul anului si de atragerea de finantare pentru aductiunea de gaze. “Suntem in toiul lucrarilor pentru introducerea retelei de canalizare in satul Predesti, ne aflam la circa 50% si speram sa definitivam proiectul pana la finalul anului”, a declarat primarul.In desfasurare este si intretinerea strazilor si ulitelor din satul Predesti. In privinta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

