Din acest an, Cerăt va avea apă și canalizare. Urmează gazele Comuna Cerat se aliniaza tendințelor de modernizare a zonelor rurale intr-un ritm accelerat. Din vara, locuitorii se vor putea racorda la rețeaua de canalizare, iar Primaria a obținut finanțare pentru introducerea rețelei de gaze.Printr-un proiect cu fonduri de la guvern, strazile neasfaltate vor fi modernizate și vor imbunatați considerabil condițiile de acces. Pe langa infrastructura atat de importanta, administrația s-a aplecat și asupra tinerei generații. Din luna noiembrie, in localitate a fost inaugurat un Camin Cultural la standarde inalte, unde se desfașoara mai multe activitați, in special… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița 2 Gagești (Pod Gagești) va fi transformata intr-o gradinița cu program prelungit, in urma lucrarilor de reabilitare, modernizare și extindere, care sunt in curs de derulare. Proiectul este implementat de Compania Naționala de Investiții, aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, in urma…

- Se lucreaza in ritm susținut la construcția salii de sport din Campusul Universitații „Valahia” din Targoviște, lucrarile sunt destul de avansate.Investiția este realizata de catre administrația locala targovișteana, prin Compania Naționala de Investiții. Este o investiție complexa care include și…

- Compania Naționala de Investiții a inceput lucrarile la creșa din cartierul Subcetate, care va avea 40 de locuri, imparțite in 4 grupe. Investiția se ridica la peste 12 milioane lei, fiind finanțata de Ministerul Dezvoltarii. O creșa moderna, cu 40 de locuri, imparțite in 4 grupe, va fi ridicata in…

- Spitalul Leamna este pe cale sa fie modernizat și extins, printr-un contract pus la bataie de Compania Naționala de Investiții (CNI). Acesta a fost publicat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, iar valoarea lui poate ajunge la peste 32 de milioane de lei. Lucrarile ar putea fi gata…

- Sala de sport de la Școala ”Avram Iancu” din Alba Iulia. Primaria cauta firme pentru amenajarea terenului și utilitați Primaria Alba Iulia contracteaza serviciile de proiectare și execuție lucrari privind invesția de construire a salii de sport de la Școala ”Avram Iancu”. Sala este construita de Compania…

- Proiectul de reabilitare și modernizare a Pastravariei Lepșa a intrat in linie dreapta. Societatea Marservice SRL a caștigat contractul de execuție la obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare ”Pastravaria Lepșa” din comuna Tulnici, județul Vrancea”. Valoarea investiției este de 14,1…

- Cele mai mari aeroporturi din tara vor finaliza investitii de aproape 670 milioane euro in acest an care au vizat modernizarea si extinderea terminalelor, potrivit zf.ro. Printre acestea se numara aeroporturile din Iasi, Cluj, Timisoara, Sibiu si Craiova. Un plan de investitii exista si la aeroportul…

- Compania Naționala de Investiții anunța licitația pentru studiul de fezabilitate pentru extinderea și modernizarea sediului Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara. Compania Naționala de Investiții (CNI) a scos la licitație contractul privind studiul de fezabilitate pentru extinderea…