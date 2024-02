Stiri pe aceeasi tema

- In comuna suceveana Fantanele lucrurile se mișca și chiar se mișca foarte bine sub ”bagheta” primarului PNL Vasile Hij. Dupa ce a de curand au fost recepționare lucrarile la rețelele de apa și canalizare, investiție de 2,5 milioane de euro, iata ca acum stau sa inceapa lucrarile de modernizare a 7,2…

- Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a semnat marți contractul de finanțare pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa in satele Braiești, Baișești, Cornu Luncii și Sasca Noua. Contractul are o valoare de 14 milioane de lei și a fost semnat la Ministerul Dezvoltarii de primarul Gheorghe ...

- Primarul Gheorghe Fron a semnat astazi un nou contract de finanțare pentru comuna Cornu Luncii, al treilea de cand a inceput noul an. Este vorba de contractul care vizeaza extinderea sistemului de alimentare cu apa in satele Braiești, Baișești, Cornu Luncii și Sasca Noua, contract in valoare de 14 milioane…

- Strazile Valea Caselor care duce la Cheile Moara Dracului și Șandru care face legatura intre Campulung Moldovenesc și Stulpicani din municipiul Campulung Moldovenesc vor fi asfaltate cu bani de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Dezvoltarii prin Programul Național de Investiții ”Anghel…

- Primarul din Broșteni, Alexandru Hurjui, a semnat in cursul zilei de marți un contract la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin care orașul va primi suma de 14,5 milioane de lei (aproape 3 milioane de euro). Banii vin prin Programul Național de Investiții "Anghel ...

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea a semnat luni 52 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 445.553.504,67 de lei. Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, vizeaza atat modernizarea infrastructurii…

- Potrivit primariei iesene, proiectul de hotarare de guvern privind sala polivalenta va fi in procedura de transparenta decizionala timp de zece zile, iar dupa adoptarea hotararii de catre guvern, va fi organizata licitatia pentru inceperea lucrarilor. Sala Polivalenta ce va fi construita la Iasi are…

- Primaria Falticeni a obținut o finanțare de aproape 1,4 milioane de lei pentru reabilitarea rețelei de apa de pe str. Ștefan cel Mare. Contractul de finanțare a fost semnat in cursul zilei de astazi la Ministerul Dezvoltarii in prezența ministrului Adrian Ioan Veștea. Finanțarea este asigurata de Ministerul…