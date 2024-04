Stiri pe aceeasi tema

- Micky, soția lui What's UP a facut primele declaratii dupa casatoria religioasa care a avut loc in toamna anului trecut. Cei doi și-au unit destinele la doi ani de cand s-au cunoscut, iar evenimentul a fost secret, departe de ochii curioșilor.What's UP a trimis invitația la eveniment cu o seara inainte,…

- Soția lui Nicolae Guța este foarte atenta la aspectul ei fizic, astfel ca ea nu asa oricum din casa. Recent, Cristina le-a aratat fanilor la ce tehnica de infrumusețare apeleaza. Iata cum arata acum partenera de viața a celebrului cantareț de manele!

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Adi de la Valcea a oferit un interviu emoționant despre familie. Artistul iși surprinde zilnic soția și este foarte mandru ca o are alaturi de el. Iata ce marturisiri a facut catarețul de manele despre cele mai importante persoane din viața lui!

- Dupa ce a surprins pe toata lumea cu cererea in casatorie pentru noua iubita, Nicolae Guța a vorbit și despre relația pe care fiul lui, Alberto, o are. Iata care este relația pe care o are manelistul cu nora sa!

- Cum descrie Pepe relația cu frumoasa sa soție, Yasmine. Interviu la dublu cu cei doi parteneri! Am aflat cum se organizeaza cei doi, dar și cat este de permisiv, artistul, cu cei mici. Declarații exclusive!

- Alin Oprea și mediana traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Știm ca barbatul a intalnit-o pe Medana dupa desparțirea de Larisa, mama copiilor lui. Relația lor a decurs mai bine decat s-ar fi așteptat, iar anul acesta cei doi urmeaza sa implineasca cinci ani de relație. Iata ce juraminte și-au facut…

- Liviu Teodorescu a devenit tata pentru prima data in urma cu 7 luni, atunci cand a aparut pe lume fiica lui, Ecaterina. Iata ca rolul de parinte ii priește de minune concurentului de la Te cunosc de undeva, astfel ca deja el și soția lui, Iulia, se gandesc sa-și mareasa familia. Daca el zice ca inca…

- Sorinel Pustiu și ginerele sau, Alex Botea, sunt mai tot timpul impreuna, atat pe scena, cat și in viața de zi cu zi. Iata care este relația dintre Sorin Puștiu și ginerele lui, Alex Botea. Cat de bine se ințeleg cei doi, de fapt.