Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu o luna s-a zvonit ca ar fi mai mult intre ei decat o simpla prietenie, Olga Barcari a decis sa faca lumina cu privire la acest aspect. Cei doi se cunosc, iar ea recunoaște ca sunt apropiați, dar ca nu au ajuns in punctul in care sa formeze un cuplu.

- Au existat persoane care au spus ca Marian Claudiu Balan a locuit impreuna cu o femeie misterioasa in aceeași locuința. Iubita profesorului de la acel moment ar fi luat legatura cu barbatul care a decis sa le inchirieze garsoniera.

- Alexandra, iubita lui Cornel Dinicu, a facut primele declarații dupa incendiu. Unde se afla femeia in momentul in care, pe data de 26 decembrie 2024, Ferma Dacilor a fost cuprinsa de flacari și opt persoane, respectiv cinci adulti si trei copii, au murit carbonizate.

- Flavia Mihașan a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa desparțirea de tatal copiilor sai. DUpa o relație de cinci ani, asistenta de la "Neatza cu Razvan și Dani" și iubitul și-au spus "adio". Iata cum au ajuns sa se ințeleaga mai bine dupa…

- Florentina Gheorghe, fosta iubita a lui Marius Elisei, a facut dezvaluirile momentului din relația cu Oana Roman. Tanara a vorbit despre adevaratului motiv pentru care ea și fostul soț al Oanei Roman nu au ajuns sa faca pasul cel mare, deși aveau in plan acest lucru.

- Gabriella Nastas și Kamara traiesc de ceva timp o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au fost mai intai buni prieteni, iar apoi au devenit iubiți. Iubita artistului a vorbit pentru prima oara despre relația cu acesta, dar și despre relația pe care o are cu fiul artistului, Leon.„Am oficializat relația…

- Raluca Pastrama a facut primele declarații despre divorțul de Ibrahim Ibru, barbatul cu care s-a casatorit dupa ce s-a desparțit de Pepe. Fosta soție a cantarețului a dezvaluit cand a avut loc separarea.Zvonurile despre desparțirea dintre Raluca Pastrama și Ibrahim Ibru au aparut in urma cu mai multe…

- La cateva zile distanța dupa ce Oana Radu a confirmat vestea divorțului, Catalin Dobrescu a facut acum primele declarații. Fostul soț al vedetei a clarificat situația, atat despre motivele divorțului, imparțirea averii și, mai ales, ziua in care vor semna actele de divorț!