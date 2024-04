Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Natalia Mateuț a vorbit despre cum se menține in forma. Vedeta are o silueta de invidia. Iata ce marturisiri a facut co-prezentatoarea de la Xtra Night Show!

- Mariana Moculescu se teme de eclipsa de soare ce va avea loc peste cateva zile, pe 8 aprilie. Cu toate ca va traserva Statele Unite ale Americii, vedeta considera ca se pot pune la cale planuri diabolice ce pot schimba cursul omenirii.

- Anamaria Prodan radiaza de fericire de cand și-a gasit liniștea in brațele lui Ronald Gavril! Iubitul impresarei din fotbalul romanesc a devenit cetațean de onoare. Iata primele declarații ale Anamariei Prodan, dupa reușita partenerului sau! Ce planuri au cei doi acum?

- Ieri, Mioara Roman a fost inmormantata. Au fost momente grele pentru intreaga familie. Cele doua fiice, Oana și Catinca Roman au avut alaturi oameni apropiați, care au doar cuvinte de lauda la adresa Mioarei Roman, despre care persoanele dragi spun ca a fost un om deosebit.

- Astazi, pe 20 februarie, Daniel și Isabela Onoriu au stat, din nou, fața-n fața in sala de judecata. Cei doi s-au prezentat la Judecatoria Sector 4 pentru un nou termen in cadrul procesului de divorț intentat de Isabela Onoriu in urma cu mai bine de un an.

- Gabriela Elena Bacinica a facut mai multe declarații cu privire la relația dintre ea și Marius Elisei. Cei doi formeaza un cuplu de șase luni, insa, au aparut cateva zvonuri cu privire la desparțirea lor. Aceasta afirma ca partenerul ei de viața o susprinde in fecare moment in mod placut și au planuri…

- Natalia Mateuț nu trece prin cea mai buna perioada, asta dupa ce astazi un suflet apropiat ei a murit. Vedeta spune ca era atașata de el și avea mare grija de fiecare data, așa cum s-a intamplat și in ultimii trei ani.