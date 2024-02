Stiri pe aceeasi tema

- S-a nascut in Republica Moldova, dar ani mai tarziu avea sa vina in Romania și unde este cunoscuta drept hairstylist-ul vedetelor. Olga Barcari spune ca și-a dorit o cariera in acest domeniu, dar la 17 ani avea alte planuri și visa sa ajunga la Conservator.

- Au existat persoane care au spus ca Marian Claudiu Balan a locuit impreuna cu o femeie misterioasa in aceeași locuința. Iubita profesorului de la acel moment ar fi luat legatura cu barbatul care a decis sa le inchirieze garsoniera.

- Alexandra, iubita lui Cornel Dinicu, a facut primele declarații dupa incendiu. Unde se afla femeia in momentul in care, pe data de 26 decembrie 2024, Ferma Dacilor a fost cuprinsa de flacari și opt persoane, respectiv cinci adulti si trei copii, au murit carbonizate.

- Lele și Andra Volos se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor! Cei doi indragostiți au devenit parinți, la finalul anului 2023, iar acum urmeaza un an plin pentru ei. Manelistul a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, despre nunta. Iata…

- Catalin Bordea a reacționat, dupa ce a fost surprins in compania Olgai Barcari și s-a zvonit ca ar fi mai mult intre cei doi decat o simpla prietenie. Totul vine la scurt timp dupa ce Spike și fosta lui soție, Livia, s-au afișat impreuna și au confirmat ca formeaza un cuplu.

- Daniel Onoriu a facut primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a batut-o pe fosta lui partenera de viața, Isabela. Cum se apara pilotul de raliuri. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Alex Bodi a facut primele declarații dupa ce fosta iubita, Ema Uta, a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, intr-o ipostaza total neașteptata. Mai exact, cunoscutul make-up artist a fost vazut in timp ce se saruta pasional cu un alt barbat, intr-un cunoscut club de fițe din București, iar asta in timpul…

- La cateva zile distanța dupa ce Oana Radu a confirmat vestea divorțului, Catalin Dobrescu a facut acum primele declarații. Fostul soț al vedetei a clarificat situația, atat despre motivele divorțului, imparțirea averii și, mai ales, ziua in care vor semna actele de divorț!