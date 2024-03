Stiri pe aceeasi tema

- Un indragit actor din Romania a spus „Da” pentru a treia oara. El și iubita lui formeaza un cuplu de cateva luni și au decis sa se casatoreasca, fara ca familiile lor sa știe acest detaliu important. Au preferat sa fie cat mai discreți, avandu-i alaturi pa nașii lor.

- Andreea Balan a dezvaluit, de curand, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, daca s-a casatorit in secret cu Victor Cornea. Iata marturiile facute de cunoscuta cantareața de la noi!

- Usher s-a casatorit in secret la Las Vegas pe 11 februarie, dupa show-ul susținut in pauza de la Super Bowl, potrivit unui certificat de casatorie obținut de CNN. Aleasa artistului este iubita lui, Jennifer Goicoechea, cu care are doi copii. Perechea a facut schimb de juraminte la tunelul The Fast Lane…

- Este o zi importanta in showbiz-ul romanesc! Alina Petre și Bogdan Vasiliu implinesc un an de relație, iar soțul vedetei a surprins-o cu un cadou prin care a demonstrat cat de romantic este! Alina Petre este o femeie norocoasa și radiaza de fericire alaturi de soțul ei!

- Caștigatoarea concursului de frumusețe Miss Japonia a renunțat la trofeu dupa ce s-a aflat ca are o relație cu un barbat casatorit. Karolina Shiino a caștigat concursul in ianuarie și ulterior a starnit o dezbatere naționala deoarece ea s-a nascut in Ucra

- Jonathan Morgan (35 de ani) a fost demis de Sheffield United, locul 8 din liga a doua feminina din Anglia. Antrenorul e acuzat ca ar fi avut o relație secreta de aproape 3 ani cu o jucatoare minora.

- Profesorul din Valcea disparut de mai bine de trei ani ar avea un frate secret, de care sora lui nici nu ar fi știut macar și a aflat de curand. Barbatul susține ca nu avea o relație apropiata cu el, dar in schimb, se ințelegea bine cu cei doi baieți.

- Carmen Grebenișan se cunosc de mai bine de patru ani, iar inainte de a forma un cuplu, cei doi au fost buni prieteni. Influencerița recunoaște ca a avut la inceput niște temeri și ca nu știa cum va evolua relația sau daca o legatura de prietenie se va transforma intr-o poveste de dragoste.