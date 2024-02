Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan (39 de ani) și-a facut o obișnuința din a fi alaturi de iubitul sau, Victor Cornea (30 de ani), la antrenamente, dar și la meciuri și in turneele in care acesta participa. Asta s-a intamplat și anul acesta. Cantareața a fost alaturi de partenerul ei la Cupa Davis, acolo unde tenismenul…

- Se vorbește tot mai mult despre faptul ca Andreea Balan s-ar fi casatorit cu Victor Cornea. Tatal artistei, Sandel Balan, a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acest pas important din viața fiicei sale. Care este, de fapt, situația celor doi amorezi. „Nu stiu nimic, nu am aflat sa…

- Sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și se bucura din plin de momentele in doi! Andreea Balan și Victor fac totul in cuplu, dar, evident, așa cum era de așteptat, in centrul atenției sunt și fetițele artistei, Ella și Clara.

- Andreea Balan și Victor Cornea sunt nedesparțit! Indiferent de cat de departe pleaca jucatorul de tenis in turneu, cantareața il susține cu orice preț. Cei doi au fost surprinși in ipostaze romantice, in cele mai importante zile pentru iubitul ei!

- Andreea Balan și Victor Cornea s-au reunit dupa ce au petrecut Revelionul separat, la mii de kilometrii distanța unul de altul. Acum, indragostiții se bucura de o vacanța inedita, intr-un loc in care artista nu credea ca va ajunge vreodata. La sfarșitul lui 2023, Andreea Balan a dezvaluit ca inainte…

- Andreea Balan s-a filmat singura in aeroport. Indragita cantareața a ales o destinația calda pentru prima vacanța din noul an și a pregatit o surpriza pentru urmaritorii ei. Unde se afla acum vedeta.

- Andreea Balan și Victor Cornea au o relație frumoasa și se bucura de fiecare moment impreuna. Tenismenul este apropiat de fiicele artistei, Ella și Clara, iar faptul ca este tatic a avut o influența majora. Cantareața a decis ca este omul potrivit cu care vrea sa intemeieze o familie, fiind plin de…

- Victor Cornea (30 de ani, locul #66 ATP in proba de dublu) a participat aseara, 12 decembrie, la Gala tenisului romanesc 2023. Spotivul nu a mers singur la eveniment, ci alaturi de iubita lui, cantareața Andreea Balan, care a atras atenția cu ipostaza in care s-a pozat. De cateva luni de zile, Victor…