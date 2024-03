Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unei autoutilitare a intrat miercuri pe contrasens, pe o strada din Targu Mureș, și a lovit o alta autoutilitara al carei șofer a incercat sa evite impactul și a ajuns in șanțul de pe marginea parții carosabile. Unul dintre șoferi a murit, iar celalalt a ajuns la spital. Polițiștii au fost…

- Tragedie in Gorj: Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mersUn barbat de 42 de ani a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mers, la Plostina, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Ioana…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Tragedie in Olt. O femeie a murit strivit in propria mașina, dupa ce un limitator de inalțime s-a prabușit. Femeia se afla in mașina cu alte doua persoane, care au fost transportate la spital. Ea a fost gasita in stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a o salva.

- Tragedie in Pitești, inainte de Anul Nou. O femeie a murit in propria ei mașina, in Pitești, dupa ce i s-a facut rau la volan. Mașina ei e afla parcata pe marginea strazii și avea ușile blocate. Polițiștii au fost alertațik de trecatorii care au vazut-o pe strada.

- Un barbat de 38 de ani, din județul Cluj, a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce șoferul mașinii in care se afla a intrat cu mașina intr-un stalp de electricitate, relateaza Mediafax.Accidentul s-a produs noaptea pe DN1C, in Rascruci, județul Cluj. Un șofer de 36 de ani, din județul…

- Un barbat de 23 de ani a murit intr-un accident rutier produs in judetul Dolj, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un microbuz care circula din sens opus, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca politistii au fost sesizati marti dimineata,…

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un tractor cu plug Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 2K, localitatea Arbore, județul Suceava, un autoturism a intrat in coliziune fața-spate cu un tractor…