Un pensionar şi-a pierdut viaţa după ce a intrat cu maşina într-un stâlp de curent Un barbat, de 73 de ani, a murit, vineri, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea intr-un stalp, pe raza localitatii salajene Jibou. Politistii rutieri au fost sesizati vineri dimineața, prin 112, ca in localitatea Jibou s-a produs un accident rutier. Din cercetari a reiesit ca un barbat, de 73 de ani, din localitatea Var, judetul Salaj, in timp ce conducea un autoturism, pe directia Jibou – Zalau, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, ar fi pierdut controlul asupra volanului si a intrat intr-un stalp de pe partea dreapta a sensului sau de mers. Barbatul a murit pe loc.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

