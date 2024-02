Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Destin crud pentru doua surori, care au murit intr-un accident petrecut la Racaciuni, județul Bacau, pe Drumul European 85. Mașina in care se aflau alaturi de patru adulți și alți doi copii, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un copac. Șoferul, care este chiar tatal fetițelor, circula cu…

- Un barbat a murit astazi intr un grav accident rutier in judetul Arges. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s a stabilit ca, un barbat de 46 de ani, din judetul Sibiu, care conducea un autoturism, pe DN 7, din directia Valcea…

- Doi pietoni, un barbat si mama acestuia, au murit, duminica dimineata, dupa ce au fost loviti de doua autoturisme. O mașina condusa de un tanar a intrat pe contrasens, unde a lovit un pieton si un autoturism parcat, iar masina parcata a fost proiectata in al doilea pieton, care de asemenea a murit,…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut la ieșirea din localitatea Jucu Herghelie inspre localitatea Rascruci.„La fața locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD, unde au gasit…

- Un barbat de 38 de ani, din județul Cluj, a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce șoferul mașinii in care se afla a intrat cu mașina intr-un stalp de electricitate, relateaza Mediafax.Accidentul s-a produs noaptea pe DN1C, in Rascruci, județul Cluj. Un șofer de 36 de ani, din județul…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, cu permisul suspendat, a murit, in noaptea de luni spre marți, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit cu viteza un sens giratoriu la ieșirea din Constanța.Potrivit Poliției Constanța, accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 2.00.…