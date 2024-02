Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit sambata carbonizata dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si a luat foc, pe DJ 107B, intre Cergau Mare si Tau, in judetul Alba, conform Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a actionat sambata…

- Accident urmat de incendiu intre localitațile Cergaul Mare și Tau. Din informațiile preliminare, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, ca urmare a unui accident. In autoturism, posibil o persoana incarcerata. Intervine Garda de intervenție Blaj cu O ASAS și o EPA. La sosirea forțelor…

- FOTO | Accident rutier la Sibiu: Un șofer din județul Alba s-a rasturnat cu mașina. Un tanar de 15 ani a ajuns la spital Accident rutier la Sibiu: Un șofer din județul Alba s-a rasturnat cu mașina. Un tanar de 15 ani a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc miercuri, 7 februarie, pe DN 14, in…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un accident rutier produs pe strada Libertații din municipiu. O mașina a unei firme de curierat s-a izbit de un alt autoturism, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/01/video.mp4…

- La data de 29 decembrie, in jurul orei 21.45, a fost inregistrat un accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule, pe DN1F E81, in afara localitatii Nadaselu. La data de 29 decembrie, in jurul orei 21.45, a fost inregistrat un accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule, pe DN1F…

- Potrivit acestuia, in accident au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat in afara partii carosabile."La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Botosani, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, doua ambulante SMURD, dar si o ambulanta…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- La data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Ovidiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 51 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de comiterea infractiunilor de conducerea…