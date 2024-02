Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit sambata carbonizata dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si a luat foc, pe DJ 107B, intre Cergau Mare si Tau, in judetul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a actionat sambata pentru lichidarea unui…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a actionat sambata pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, ca urmare a unui accident produs intre Cergau Mare si Tau."La sosirea fortelor de interventie la locul producerii incendiului, acesta…

- O persoana a murit sambata carbonizata dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si a luat foc, pe DJ 107B, intre Cergau Mare si Tau, in judetul Alba, conform Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a actionat sambata…

- ACCIDENT urmat de incendiu, intre Cergau Mare și Tau. O persoana, posibil incarcerata Un accident urmat de incendiu s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16:50, intre localitațile Cergau Mare și Tau din comuna Cergau. Potrivit ISU Alba, din informațiile preliminarea ar fi vorba despre un incendiu…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, sambata dupa-amiaza, pe raza localitatii Molid, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme. Toate cele patru…

- GHINION… O mașina din județul Vaslui și una din Iași s-au ciocnit in zona Bucium. Au fost cinci victime, dar care nu au dorit sa ajunga la spital. Doua autoturisme, un Golf 5 cu numar de Iași și un Audi A 3, inmatriculat in județul Vaslui, au intrat in coliziune, iar in urma impactului au […] Articolul…

- O persoana a murit și trei sunt in stare de inconștiența, dupa un accident produs duminica seara pe drumul care leaga localitațile Dumbraveni și Bursuceni din județul Suceava.In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Bucovina" al județului…

- O cabana de lemn dintr-un sat de langa Blaj a ars, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu cauzat de jar sau de scantei de la un semineu.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a intervenit in satul Glogovet, comuna Valea Lunga, pentru…