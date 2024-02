O fată de 10 ani a murit, după ce maşina în care se afla s-a răsturnat în afara drumului O fata de 10 ani a murit sambata dupa amiaza intr-un accident rutier. Masina in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile, soferul pierzand controlul volanului. „La data de 17 februarie 2024, in jurul orei 17:10, a avut loc un accident rutier pe DN7, pe raza comunei Vetel. Politistii care s-au deplasat la […] Articolul O fata de 10 ani a murit, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in afara drumului apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

