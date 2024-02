Stiri pe aceeasi tema

- Accident urmat de incendiu intre localitațile Cergaul Mare și Tau. Din informațiile preliminare, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, ca urmare a unui accident. In autoturism, posibil o persoana incarcerata. Intervine Garda de intervenție Blaj cu O ASAS și o EPA, a anuțat ISU Alba.…

- Grav accident de circulație petrecut acum puțin timp la Ardusat. Din primele informații este vorba despre o coliziune intre un autoturism și un autocamion. O persoana este incarcerata. La fața locului sunt echipajele de prim ajutor și polițiștii. ACTUALIZARE ISU Maramureș a transmis: „In jurul orei…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineața intr-o localitate din județul Valcea. In eveniment au fost implicate un autoturism și un autotren. O persoana din autoturism a ramas incarcerata.

- ACCIDENT rutier in comuna Jidvei. Șofer ramas incarcerat dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 07:40, pe raza localitații Capalna de Jos din comuna Jidvei. Din primele informații, un barbat de aproximativ 50 de ani a ramas incarcerat…

- Accident GRAV pe un drum din Alba. O persoana ar fi ramas incarcerata. Intervin pompierii Un accident grav s-a produs miercuri, in apropiere de Șona (Alba). Reprezentanții ISU Alba au transmis ca, din primele informații, o persoana ar fi incarcerata și inconștienta. ”Garda de intervenție Blaj intervine…

- ACCIDENT rutier la Sancel. Doua persoane ranite, dupa ce un autoturism s-a rasturnat Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 06:10, pe raza localitații Sancel. Doua persoane au fost ranite dupa ce un autoturism s-a rasturnat. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj intervine…

- Incendiu la o locuința din Blaj. Este posibil ca o persoana sa fi ramas inauntru Incendiu la o locuința din Blaj. Este posibil ca o persoana sa fie inauntru, anunța pompierii. ”Garda de intervenție Blaj intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Blaj, Strada Simion Barnuțiu.…

- ACCIDENT GRAV la Galda de Jos: O persoana INCARCERATA, in stare de inconștiența, dupa o coliziune intre doua autoturisme ACCIDENT GRAV la Galda de Jos: O persoana INCARCERATA, in stare de inconștiența, dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc marți, 21 noiembrie, in jurul…