- Un pacient roman a sfarșit in mod tragic intr-un spital din Italia. Barbatul a murit ars dupa ce și-a aprins o țigara in timp ce era conectat la aparatul de oxigen. Potrivit autoritaților italiene, el și-a scos masca in timp ce aparatul funcționa și și-a aprins țigara. A urmat o explozie, iar flacarile…

- A fost o drama de proportii in Italia, la Bologona! Trei copii romani si mama lor, cu totii romani, au murit in apartamentul care a luat foc! Femeia se numeste Stefania Alexandra Nistor si avea 32 de ani. Pompierii au gasit o camera saturata de fum Cand pompierii au ajuns la apartamentul care ardea,…

- O romanca in varsta de 32 de ani și cei trei copii ai sai au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj. Un barbat a murit ars de viu, marți seara, dupa ce a provocat un incendiu de vegetație. Trupul carbonizat al victimei a fost gasit de pompierii. Medicii nu au mai avut nicio șansa sa ii salveze viața.

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-masa in localitatea Chețiu, la un incendiu izbucnit la o casa. Din nefericire, in interiorul locuinței a fost gasit trupul carbonizat al unei femei. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/02/incendiufilm-1.mp4 Pompierii…

- O persoana a murit și alta a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din vestul țarii. O persoana a murit și alta a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea...

- O persoana a murit in urma unui incendiu care a izbucnit la o casa de pe strada Codrului din municipiul Arad. https://arad24.net/2024/01/25/o-casa-din-arad-a-luat-foc-pompierii-militari-intervin/ „O persoana a decedat in urma unui incendiu izbucnit la o casa din municipiul Arad, decesul fiind declarat…

- 39 de oameni au murit și alți noua au fost raniți in timpul unui incendiu izbucnit intr-un magazin din China. Numarul victimelor ar putea crește, deoarece in interior se aflau mai multe persoane, avertizeaza autoritațile, potrivit Reuters.