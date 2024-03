Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea: In aceasta dimineața, in jurul orei 09.40, un apel la numarul unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu de vegetație uscata, fiind posibil ca o persoana sa fie surprinsa de acest incendiu, in localitatea Arva, comuna Broșteni.…

- Un barbat de 76 de ani a murit, marți, in timpul unui incendiu de vegetație uscata, pe raza localitații Simnicu de Sus din județul Dolj, anunța ISU Dolj. „Cu puțin timp in urma am fost solicitați sa intervenim pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscata pe raza localitații…

- Aproape 180 de miei au murit, vineri, intr-un incendiu la un saivan de animale din comuna Cerna, din cauza unei tigari aprinse aruncata la intamplare, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Un accident teribil a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare. Un barbat de 30 de ani a murit, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".

- O persoana a murit in urma unui incendiu care a izbucnit la o casa de pe strada Codrului din municipiul Arad. https://arad24.net/2024/01/25/o-casa-din-arad-a-luat-foc-pompierii-militari-intervin/ „O persoana a decedat in urma unui incendiu izbucnit la o casa din municipiul Arad, decesul fiind declarat…

- Un barbat de aproximativ 73 de ani a murit, luni seara, intr-un incendiu care a izbucnit la o casa de locuit din municipiul Odorheiu Secuiesc. La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului Odorheiu Secuiesc, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta…

- Langa noi: Un barbat din Suceava a murit dupa explozia unei centrale termice Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Vama a decedat, joi, dupa explozia centralei pe lemne cu care isi incalzea locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, relateaza…

- Doi barbati au decedat in urma unui incendiu care a avut loc in localitatea Racovita, comuna Bucsani, a transmis, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, potrivit Agerpres."Noaptea trecuta, in jurul orelor 00,35, am fost solicitati sa intervenim in cazul unui incendiu produs…