Un tânăr a MURIT la festivalul de tatuaje organizat în Timișoara. Anchetă uriașă Vineri, 12 aprilie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost ca intr-o societate comerciala dintr-un complex comercial din Timișoara, unui tanar in varsta de 23 de ani i s-ar fi facut rau in incinta unui salon de tatuaj, potrivit tion. Ajungi la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma.Deși tanarului i-au fost aplicate manevre de resuscitare, din pacate medicul de pe ambulanța sosit la fața locului a declarat decesul acestuia.Potrivit surselor Tion, incidentul s-a petrecut la Timișoara International Tattoo Convention.Conform procedurii, polițiștii au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

