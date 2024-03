A încercat să fugă de război: Cadavrul unui ucrainean de 33 de ani, găsit în râul Tisa In aceasta dupa amiaza, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de polițiștii de frontiera cu privire la faptul ca pe in albia raului Tisa a fost gasit un cadavru. ”In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate la fața locului, polițiștii au identificat cadavrul ca fiind al unui barbat in varsta de 33 de ani din Ucraina. Corpul neinsuflețit a fost transportat la prosectura Spitalului Municipiul Sighetu Marmației in vederea efectuarii necropsiei. Polițiștii continua cercetarile intr-un dosar penal intocmit pentru ucidere din culpa”, au declarat reprezentații IPJ Maramureș.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

