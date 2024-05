Familia care și-a vândut copilul de 6 ani în Germania a dat în judecată autoritățile care l-au adus acasă Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro, iși vor toții copiii […] The post Familia care și-a vandut copilul de 6 ani in Germania a dat in judecata autoritațile care l-au adus acasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

