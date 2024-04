Românii din Italia, loviți de criză. Trimit tot mai puțini bani la rudele din țară In ultimii trei ani, sumele de bani trimise in țara de romanii din Italia au inceput sa scada. Tendința a inceput in 2021, iar cifrele publicate de Banca Naționala din Italia arata o scadere de aproximativ 50 milioane de euro de la an la an. Romanii care au rude plecate la munca in Italia primesc […] The post Romanii din Italia, loviți de criza. Trimit tot mai puțini bani la rudele din țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

