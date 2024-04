Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Comunei Hodac a demarat, in data de 1 aprilie 2024, o licitație estimata la valoarea de 14.411.449 de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiție "Inființare rețea de canalizare menajera, inclusiv stație epurare…

- Primaria Comunei Bahnea a demarat, in data de 27 martie 2024, o licitație estimata la valoarea de 20.229.882 de lei (aproximativ 4,1 milioane de euro), fara TVA, pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și execuție aferente obiectivului de investiție "Extinderea sistemului de canalizare menajera…

- Primaria Comunei Sangeorgiu de Mureș, instituție condusa de catre primarul ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a demarat, in data de 23 februarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 8.032.001 de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor idin cadrul obiectivului de…

- Conducerea Primariei Comunei Livezeni a demarat, in data de 20 februarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 1.252.144 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a cladirii Primariei din comuna Livezeni, județul Mureș", informeaza…

- Conducerea Primariei Comunei Ernei, instituție condusa de catre primarul Janosi Ferenc (foto), a atribuit, in data de 16 ianuarie 2024, societații Probicons SRL Reghin, un contract in valoare de 7.822.098 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții "Extindere rețea…

- Primaria Comunei Batoș a demarat, in data de 22 ianuarie 2024, o licitație estimata la valoarea de 11.386.550 de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiție "Sistem de canalizare menajera și stație de epurare ape uzate in localitatea…

- Ministerul Apararii – Unitatea Militara (UM) 02444 Sibiu a atribuit, in data de 9 ianuarie 2024, societații Megavox Proiect SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 7.317.522 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro), fara TVA, care prevede efectuarea de lucrari de proiectare și de execuție in cadrul…

- Proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale" de la Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures, in valoare de peste 24 de milioane de lei, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a fost fazat si se va incheia in acest…