Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a facut un imprumut! Mai exact, Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, 340 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 168 de luni si un randament mediu de 6,55% pe an, conform datelor publicate de Banca…

- De miercuri, 21 februarie, incepe prima ediție a programului de titluri de stat FIDELIS din 2024. Cu o colaborare devenita deja tradiție, programul inseamna și continuarea campaniei „Romania are sange de rocker, acum și de investitor” inițiata de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie…

