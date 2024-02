Pepco, pierdere de 15 milioane de euro. De ce Pepco a pierdut 15 milioane de euro! Gigantul polonez de reduceri Pepco a fost ținta unui atac de phishing in Ungaria și a pierdut aproximativ 15 milioane de euro, scrie Reuters . ”In aceasta etapa nu este clar daca fondurile pot fi recuperate, deși Pepco depune diferite eforturi prin partenerii sai bancari și prin poliție”, a transmis compania. In aceasta etapa, incidentul nu pare sa fi implicat informații sau date despre clienți, furnizori sau personal, a adaugat acesta. Compania, cu sediul central in orașul Poznan, are in prezent peste 31.000 de angajați in 19 țari europene și are o rețea de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

