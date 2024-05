Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2024 a fost inregistrat un deficit comercial de 2,548 miliarde de euro.Datele statistice arata ca, in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2024, exporturile FOB au insumat 22,946 miliarde euro, iar importurile CIF au fost de 29,645 miliarde euro. Fata de perioada similara a anului trecut,…

- „Investitii de 4,5 miliarde euro in primul trimestru al anului 2024! Plus de 1,9 mld euro fata de 2023! Valoarea investitiilor publice realizate in primul trimestru al anului 2024 a crescut cu 70% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 22,5 miliarde lei. Finantari europene de 2,9 miliarde…

- Veniturile totale obtinute de ONG-uri au fost de peste 21 miliarde de lei la finalul anului 2022 - aproximativ 1,51% din Produsul Intern Brut al Romaniei, in usoara scadere fata de 2015 (1,59%), potrivit studiului „Romania 2024. Sectorul neguvernamental. Profil, tendinte, provocari” realizat de Fundatia…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

- Veniturile operationale ale bancii au crescut in anul 2023 cu 20,1%, la 6,43 miliarde lei. La nivelul Grupului Banca Transilvania, veniturile operationale s-au majorat cu 23,3%, la 7,74 miliarde lei.“Am accelerat cresterea Grupului Banca Transilvania in 2023, mizand, ca si pana acum, pe volume mari.…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

- Veniturile operationale ale bancii au crescut in anul 2023 cu 20,1%, la 6,43 miliarde lei. La nivelul Grupului Banca Transilvania, veniturile operationale s-au majorat cu 23,3%, la 7,74 miliarde lei.“Am accelerat cresterea Grupului Banca Transilvania in 2023, mizand, ca si pana acum, pe volume mari.…

- Veniturile operationale ale bancii au crescut in anul 2023 cu 20,1%, la 6,43 miliarde lei. La nivelul Grupului Banca Transilvania, veniturile operationale s-au majorat cu 23,3%, la 7,74 miliarde lei. “Am accelerat cresterea Grupului Banca Transilvania in 2023, mizand, ca si pana acum, pe volume mari.…