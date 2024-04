Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea - Everton, meci contand pentru etapa a 33-a din campionatul Angliei, este programat, luni, 15 aprilie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Manchester City și Chelsea sunt anchetate pentru incalcarea grava a regulilor Fair-Play-ului Financiar și risca sa fie excluse din Premier League daca vor fi gasite vinovate. Se țin lanț anchetele ligii engleze impotriva cluburilor din Premier care incalca regulile Fair-Play-ului Financiar (FFP) in…

- Echipa engleza Chelsea a invins luni seara, in deplasare, scor 3-1, pe Crystal Palace, in cadrul etapei a 24-a din Premier League. Gallagher a inscris o dubla pentru invingatori, iar Chelsea a inscris de doua ori in prelungiri, informeaza news.ro.Jefferson Lerma a inscris pentru gazde, in minutul…

- Etapa a 25-a din Liga 1 se incheie luni seara, 12 februarie, cu meciurile UTA – FC Botoșani și Farul – Dinamo. In același timp, ultima clasata din La Liga primește vizita lui Athletic Bilbao in tentativa de a obține prima victorie din sezon, in timp ce Juventus cauta sa opreasca seria de meciuri fara…

- Erling Haaland a marcat sambata doua goluri, primele de la revenirea dupa accidentare. Manchester City a obținut astfel, o victorie pe teren propriu cu 2-0 in fața echipei Everton, amenințata cu retrogradarea. Cetațenii urca provizoriu pe primul loc in clasamentul Premier League. Echipa lui…

- Etapa 23 a sezonului de Premier League s-a incheiat, runda 24 bate la ușa. Manchester City, marea caștigatoare de pe urma rezultatelor din etapa precedenta, va deschide noua runda, sambata, 10 februarie, cu Everton vizitatoare. Prilej pentru formația lui Pep Guardiola de a urca, macar provizoriu, pe…

- Etapa 23 a sezonului de Premier League a produs 45 de goluri, record absolut in istoria competiției. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro. In fiecare duminica, ora 13:00. Runda 23 din elita Angliei a inceput fulminant. In prima zi, sambata, s-au inscris…

- In aceasta dupa-amiaza, de la ora 14:30, Everton primește vizita celor de la Tottenham in meciul care deschide etapa 23 din Premier League. Duelul pe care Raud Dragușin (22 de ani) il incepe ca rezerva va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1. ...