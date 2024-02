Stiri pe aceeasi tema

- Sotia fotbalistului brazilian Thiago Silva si-a cerut scuze, miercuri, dupa o postare pe contul sau de X in care a parut ca indeamna la concedierea antrenorului echipei Chelsea, Mauricio Pochettino, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Chelsea a coborat pe locul 11 in Premier League dupa infrangerea…

- Echipele din Premier League au marcat impreuna 45 de goluri in etapa a 23-a. Acesta este un nou record stabilit de cand competiția re 20 de echipe. Opt goluri au fost marcate in meciul Newcastle -Luton (4-4) in timp ce cele mai puține au fost inregistrate la Bournemouth - Nottingham Forest (1-1).Cele…

- Chelsea traverseaza un sezon dezastruos in Premier League sub comanda lui Mauricio Pochettino (51 de ani), echipa ocupand locul 11 dupa 23 de etape, cu doar 31 de puncte obținute. La ultimul meci, infrangerea de pe Stamford Bridge cu Wolverhampton, scor 2-4, fanii londonezi au cerut demiterea lui Pochettino.…

- Mauricio Pochettino (51 de ani) a facut o observație curioasa dupa Chelsea - Fulham 1-0, meci caștigat de echipa lui printr-un penalty transformat de Cole Palmer. Chelsea a invins-o pe Fulham in etapa 21 din Premier League și a legat 3 victorii la rand in campionat pentru prima data in acest sezon.…

- Echipa engleza Chelsea a invins miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Crystal Palace, intr-un meci din etapa a 19-a a Premier League. In aceeasi etapa, Wolverhampton s-a impus cu 4-1 la Brentford, potrivit news.ro.In meciul de Stamford Bridge, Chelsea a dominat prima repriza, a deschis scorul…

- Wolverhampton Wanderers si-a continuat duminica parcursul foarte bun de pe teren propriu in campionatul de fotbal al Angliei, cu o victorie cu 2-1 in fata lui Chelsea, gratie golurilor reusite in repriza a doua de Mario Lemina si Matt Doherty, in etapa a 18-a din Premier League, informeaza Reuters.…

- ​Chelsea a suferit a treia infrangere din ultimele 4 etape de Premier League. Formația antrenata de Mauricio Pochettino a fost invinsa și duminica, in deplasare, pe terenul celor de la Everton, scor 2-0.

- Victor Osimhen, 24 de ani, golgheterul lui Napoli, e dorit insistent de Mauricio Pochettino, managerul lui Chelsea. Și nu la sfarșitul sezonului, ci in ianuarie. Clubul englez e gata sa plateasca 100 de milioane de euro pentru un jucator aflat cu un an și jumatate inainte de sfarșitul contractului.…