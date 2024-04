Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Ucraina are nevoie de ajutor din partea aliatilor sai pentru a se apara de atacurile aeriene, la fel cum Israelul s-a bazat pe aliatii sai pentru a distruge amenintarile inamice, relateaza Reuters. „Intreaga lume a vazut ca Israelul nu a fost singur…

- Autoritatile au fost solicitate sa intervina luni, 8 aprilie, pe strada I.G. Duca din Constanța, dupa ce o conducta de gaze s-a spart, relateaza Ziua de Constanta.Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de luni dupa-amiaza, cand un muncitor care lucra la reteaua de canalizare a spart conducta de gaze,…

- Israelul a anuntat ca va deschide noi rute pentru livrarile de ajutoare umanitare in Gaza, dupa ce SUA a facut un apel insistent la acest lucru. Masura va permite ca ajutoarele umanitare sa ajunga ,,temporar” in Gaza. Punctul de trecere Erez, care duce in nordul regiunii afectate, va fi redeschis pentru…

- Autoritatile sanitare din Gaza au declarat ca fortele israeliene au impuscat joi peste 100 de palestinieni in timp ce asteptau livrarea ajutoarelor, dar Israelul afirma ca decesele s-au produs in contextul aglomeratiei create la sosirea camioanele cu ajutoare, spunand ca oamenii s-au calcat in picioare,…

- Autoritatile sanitare din Fasia Gaza au afirmat joi ca un atac israelian asupra unor persoane care asteptau ajutor umanitar in apropierea orasului Gaza a provocat moartea a 104 palestinieni si ranirea altor 280, in timp ce un spital din Gaza a anuntat ca a primit 10 cadavre si zeci de pacienti raniti,…

- Ucrainenii susțin ca au respins mai multe atacuri aeriene și terestre ale rușilor. Acestea au avut loc in noaptea de luni spre marți la Zaporojia. In zona, rușii au mobilizat numeroase trupe. Reprezentanții Forțele armate ale Ucrainei au declarat ca au respins atacurile rușilor impotriva regiunii din…

- Autoritațile din Israel au anunțat ca ofensiva militara din Gaza s-ar putea muta și mai mult spre sud, in jurul Rafah. Mutarea se poate face deoarece Hamas a fost invins in Khan Younis, susțin israelienii, potrivit Sky News. Ministrul Apararii din Israel, Yoav Gallant, a anunțat pe rețelele de socializare…