- Israelul va permite livrarea temporara de ajutor in Fasia Gaza, asediata si amenintata de foamete, prin portul Ashdod si punctul de trecere Erez, a anuntat vineri biroul premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, citata de Agerpres. Cabinetul de razboi a autorizat guvernul „sa ia masuri imediate…

- Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat redeschiderea trecerii de la Erez, dintre Israel si nordul Fasiei Gaza, pentru prima data de la atacurile Hamas din 7 octombrie, a declarat un oficial israelian pentru CNN. Astfel, mai multe ajutoare umanitare vor putea ajunge "temporar" in Gaza, a spus…

- Israelul nu mai permite UNRWA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, sa mai trimita convoaie de ajutoare in nordul Fisiei Gaza, unde civilii sint in pragul foametei, potrivit comisarului general al UNRWA, Philippe Lazzarini. "UNRWA, principalul colac de salvare pentru refugiatii din Palestina,…

- Oficialii israelieni din domeniul securitații elaboreaza un plan de distribuire a ajutoarelor in Fașia Gaza care ar putea crea in cele din urma o autoritate guvernamentala condusa de palestinieni, au declarat oficiali israelieni și arabi, scrie The Wall Street Journal. Planul a provocat o reacție violenta…

- Organizația israeliana pentru activitațile din Gaza susține ca guvernul ar putea deschide mai multe puncte de trecere a frontierei. Decizia aparține cabinetului, a transmis organizația la solicitarea Sky News. Lipsa punctelor ingreuneaza acordarea de ajutor umanitar. Israelul se confrunta cu critici…

- Israelienii anunța ca vor testa „buzunarele umanitare” din Gaza. Potrivit inițiatorilor, este o verificare a capacitații administrative a localnicilor care nu sunt afiliați la Hamas. Proiectul este respins de reprezentanții Hamas. Israelul cauta palestinieni care nu sunt afiliați Hamas pentru a gestiona…

- Biden i-a cerut lui Netanyahu sa nu lanseze asaltul „fara un plan credibil” pentru protejarea populatiei Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Israelul a anunțat ca a eliberat doi ostatici rapiti de Hamas pe 7 octombrie, intr-o operatiune in noaptea de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza…

- Dupa trei luni de lupte, Israelul controleaza total nordul Fasiei Gaza, unde au fost ucisi peste 8.000 de teroristi Hamas si peste 30.000 de arme confiscate, a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, transmite www.monitorulapararii.ro. Israelul controleaza…