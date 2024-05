Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova isi propune sa reintegreze regiunea separatista Transnistria, sustinuta de Rusia, inainte de a adera la Uniunea Europeana, a declarat marti presedinta republicii Maia Sandu, aflata intr-o vizita de stat in Norvegia, relateaza Reuters si Radio Chisinau.

- Poliția de Frontiera (IGPF) anunța ca in aceasta dimineața, la ora 05:40, patrulele SPF Ocnița, SPF Otaci, SPF Cosauți și SPF Soroca au raportat auzirea a cel puțin trei explozii pe teritoriul Ucrainei. Potrivit IGPF, autoritațile ucrainene au confirmat ca in regiunea orașului Novodnestrovsk, situat…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vazut „documentele secrete” și e convins ca interdicțiile de a intra in Republica Moldova și Ucriana ale lui George Simion sunt decizii intemeiate, scrie Digi24.„Documentele au un regim secret, nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie sa le vorbesc. Doar statul…

- „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…

- In cadrul acestei convocari, prevazute sa aiba loc marti, Ministerul moldovean de Externe il ”va informa pe diplomat cu privire la dezacordul sau” fata de aceasta decizie, potrivit unui mesaj postat pe Telegram, relateaza AFP.Agentiile ruse de presa scriu ca sase sectii de votare urmeaza sa fie deschise…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, propune organizarea, in aceeasi zi cu alegerile prezidentiale din noiembrie, a unui referendum pe tema aderarii europene a Moldovei. Liderul de la Chisinau a declarat, miercuri, intr-o emisiune la postul de televiziune Digi 24, ca referendumul este „un proiect…

- Congresul așa-zișilor deputați de la Tiraspol, care s-a desfașurat pe parcursul zilei de 28 februarie 2024, nu a anunțat “unirea” Transnistriei cu Rusia (așa cum se temeau unii analiști occidentali), dar a cerut totuși Rusiei sa-și mențina soldații in regiunea estica a Republicii Moldova. Paragraful…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a facut declarații importante cu privire la situația de securitate a Republicii Moldova in contextul tensiunilor din regiune, generate de situația din Ucraina. Potrivit oficialului, in acest moment nu exista indicii care sa sugereze o amenințare militara directa…