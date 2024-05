Stiri pe aceeasi tema

Elveția a ciștigat finala Eurovision 2024, care s-a desfașurat simbata seara la Malmo, Suedia. Piesa The Code, interpretata de Nemo din Elveția a devenit ciștigatoarea concursului Eurovision 2024, acumulind 591 de puncte. Trofelul i-a fost inminat ciștigatorului de cintareața suedeza Loreen. Pe locul…

Elveția a caștigat Eurovision 2024. Iata clasamentul finalei! VIDEO Finala Eurovision 2024 a avut loc sambata, 11 mai, la Malmo, Suedia. 25 de tari s-au intrecut pentru marele trofeu, dupa ce reprezentantul Olandei a fost descalificat cu doar cateva ore inainte de marea finala. Melodiile intrate in…

Elveția a caștigat finala Eurovision 2024, care s-a desfașurat sambata seara la Malmo Arena, Suedia. Marele premiu al celei de-a 68-a ediție a fost luat de Nemo, care a obținut 591 de puncte. Pe locul doi s-a clasat Croația cu 547 de puncte, iar pe trei Ucraina Ucraina 453

​Finala Eurovision 2024, organizata de Suedia, urmeaza sa aiba loc sambata, 11 mai, de la ora 22:00. Romania nu a participat in acest an la concursul muzical, iar TVR nu va transmite finala. Ediția din acest an a fost boicotata de o parte a publicului, dupa ce organizatorii au decis sa permita Israelului…

Activista pentru clima Greta Thunberg s-a alaturat joi, 9 mai, miilor de manifestanți pro-palestinieni din Malmo, orașul care va gazdui Eurovision 2024, pentru a protesta impotriva participarii Israelului la celebrul concurs, inaugurat in 1956, a relatat Reuters.O mare de protestatari s-a adunat in…

Bambie Ray Robinson a pus pe jar urmaritorii Eurovision, care spun ca vor avea coșmaruri din cauza prestației artistei și ca ceea ce a pus in scena seamana cu o exorcizare live.Ediția cu numarul 68 a competiției Eurovison incepe chiar astazi, cu 37 de țari care se vor lupta pentru marele premiu. Concursul…

Concursul Eurovision, un festival muzical urmarit de aproximativ 200 de milioane de oameni, incepe duminica la Malmo, in Suedia, cu gala "covorului turcoaz", in ceea ce fanii spun ca este un an deschis, cu sase de tari care au sanse la titlu. Casele de pariuri indica Croatia, Elvetia si Ucraina drept…