Stiri pe aceeasi tema

- Elveția a caștigat finala Eurovision 2024, care s-a desfașurat sambata seara la Malmo Arena, Suedia. Marele premiu al celei de-a 68-a ediție a fost luat de Nemo, care a obținut 591 de puncte. Pe locul doi s-a clasat Croația cu 547 de puncte, iar pe trei Ucraina Ucraina 453

- Finala concursului Eurovision 2024 are loc sambata, la Malmo, in Suedia. Cu cateva ore inainte de spectacol, Eurovision este in "haos", protestatarii au iesit in strada cerand excluderea Israelului din concurs. Ei striga "Shame on you", "Free, Free Palestine". Concurenti din 37 de tari din intreaga…

- Israelul s-a calificat in finala de sambata a concursului muzical Eurovision de la Malmo, in Suedia. Mii de persoane au manifestat impotriva participarii acestei tari la competitie pe fondul razboiului din Gaza. Tanara artista Eden Golan si-a asigurat joi locul in finala cu piesa „ Hurricane „. Versiunea…

- In urma primei semifinale a prestigiosului concurs muzical Eurovision, care a avut loc marți seara la Malmo, Suedia, s-au stabilit cele zece piese care iși vor reprezenta țarile in finala de sambata. Printre țarile calificate se numara Serbia, Portugalia, Slovenia, Lituania, Finlanda, Cipru, Irlanda,…

- Interpreta Natalia Barbu nu a reușit sa se califice in finala Eurovision 2024. Ea a reprezentat Republica Moldova cu piesa „In the middle”. {{745850}}Natalia Barbu a urcat pe scena de la Malmo, Suedia, in prima semifinala. Tot in prima semifinala au concurat artiști din Ucraina, Cipru, Polonia, Serbia,…

- Concursul Eurovision, un festival muzical urmarit de aproximativ 200 de milioane de oameni, incepe duminica la Malmo, in Suedia, cu gala "covorului turcoaz", in ceea ce fanii spun ca este un an deschis, cu sase de tari care au sanse la titlu. Casele de pariuri indica Croatia, Elvetia si Ucraina drept…

- Ucraina a reușit sa șocheze intreaga planeta cu reprezentantul pe care l-a desemnat pentru Eurovision, ediția 2024. Cea de-a 68-a ediție a Eurovision, 2024, este programata sa aiba loc la Malmo, in Suedia, dupa victoria țarii la concursul din 2023 cu piesa „Tattoo” de Loreen. Citește și: DGA Maramureș.…

- Israelul a amenințat ca se va retrage din concursul inaugurat in 1956 daca organizatorii vor respinge versurile cantecului „October Rain” pe motiv ca sunt politice și ca evoca atacul sangeros al Hamas, a relatat news.ro.Eden Golan si cantecul ei „October Rain” au fost alesi de Israel pentru a participa…