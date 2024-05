Stiri pe aceeasi tema

- Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croatia, Irlanda si Luxemburg s-au calificat in finala de sambata a Eurovision, editia 68. Natalia Barbu, reprezentanta Moldovei, nu a reusit sa se califice. Prima semifinala a concursului european a avut loc la Malmo Arena din Suedia.

- Migrația nu este o preocupare principala pentru cetațenii europeni in perspectiva alegerilor din luna iunie, deși subiectul este abordat frecvent in presa internaționala și in campaniile politice ale partidelor de dreapta, arata datele unui sondaj comandat de Parlamentul European, relateaza The Guardian.Sondajul…

- Mașinile chinezești caștiga tot mai mult popularitate, iar unii romani le prefera in locul celor germane, de exemplu. In curand, un brand auto chinezesc de renume va intra pe piața auto din Romania. Grupul maghiar AutoWallis a confirmat ca va fi reprezentantul brandului chinezesc de vehicule comerciale…

- Romania avea in 2022 cea mai ridicata rata de deprivare materiala si sociala severa in randul tinerilor (cu varste cuprinse intre 15 si 29 de ani) din randul statelor membre UE, de 25,4%, in conditiile in care media la nivelul blocului comunitar era de 6%, arata datele publicate la sfarșitul saptamanii…

- In septembrie 2023, eurodeputații au aprobat decizia Consiliului European de a crește cu 15 numarul de locuri in Parlamentul European, de la 705 la 720 pentru legislatura 2024-2029. Numar de locuri pe țari pentru alegerile din 2024: Germania – 96 Franța – 81 Italia – 76 Spania – 61 Polonia – 53 Romania…

- Produsul Intern Brut a crescut anul trecut cu 0,5%, atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, in termeni ajustati sezonier si calendaristic, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).De asemenea, in trimestrul patru din 2023, Produsul Intern Brut a ramas…