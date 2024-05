De astazi, se emit acte de stare civila in sistem integrat și in municipiile reședința de județ din Neamț, Vaslui și Vrancea. Alte zeci de localitați au, de ieri, acces la Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Este vorba de localitați in care certificatele de naștere sau de deces, de divorț sau de casatorie, se pot inregistra doar in format digital. In județul Iași, sistemul este funcțional, deocamdata, in municipiile Iași și Pașcani, orașele Targu Frumos și Harlau și in comunele Butea, Raducaneni, Țibanești și Costuleni. Directorul executiv al Serviciului de Evidența…