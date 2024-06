Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara deschide ușile catre o lume fascinanta a teatrului prin programul „Laborator de teatru”, o inițiativa ce se va desfașura pe parcursul lunii iunie. Publicul larg, dar și cei pasionați de o cariera in domeniul teatral, sunt invitați sa participe la o serie de evenimente…

- In cadrul proiectului „Colecții și colecționari din Romania”, Muzeul Satului Banatean verniseaza miercuri, 29 mai, de la ora 12:00, cea de-a douasprezecea expoziție a acestui proiect, intitulata „Moștenirea strabunilor”. Colecții și colecționari romani Expoziția cuprinde ansambluri vestimentare tradiționale…

- Ediția din acest an a Flight Festival va avea loc in perioada 21 – 23 iunie 2024, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Organizatorii au anunțat programul complet pentru evenimentul din acasta vara.

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- In perioada 11-12 mai, Muzeul Satului Banațean din Timișoara va gazdui un eveniment cu totul special dedicat iubitorilor de caini. Asociația Chinologica Romana a județului Timiș va organiza un eveniment chinologic unic in Romania.

- Timișorenii sunt invitați la o serie de evenimente și acțiuni culturale in perioada 9 mai - 28 iunie. Acestea sunt organizate de Școala de Circ din Timișoara in cadrul proiectului „INSPIR. Impuls in cartiere”.

- Iata ca cele trei zile de inaugurare a Salii Polivalente Turda s-au incheiat, dar nu oricum, ci intr-un mare fel, cu un concert live Subcarpați. Cel mai important moment din cea de-a treia zi de inaugurare a fost meciul dintre Potaissa Turda și Dinamo București, unde echipa noastra a reușit sa finalizeze…

- Melomanii timișoreni vor avea parte de o experiența inedita in cadrul evenimentului Prismatic Live, care va avea loc vineri 5 aprilie de la ora 22 la clubul Pixel. „Proiectul nostru iși propune sa aduca in prim-plan experiențe care sa stimuleze interacțiunea creativa intre artiști și public. Evenimentele…