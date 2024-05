Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, sambata, dupa partida cu CFR Cluj, pierduta cu scorul de 0-1, la finalul caruia jucatorii bucuresteni au primit medaliile si trofeul de campioana a Superligii, ca interesul sau este legat de parcursul formatiei in cupele europene, noteaza…

- Derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj va fi in format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:00. Duelul conteaza pentru etapa cu numarul 9 a play-off-ului din Liga 1. Echipa lui Gigi Becali va primi trofeul Ligii 1 la capatul acestei partide, chiar in fața lui Dan Petrescu! Dupa meci, roș-albaștrii se vor deplasa…

- FCSB e in sarbatoare. Roș-albaștrii au caștigat titlul dupa un sezon pe care l-au dominat fara probleme. Acum, focusul este pe cupele europene, iar noua campioana iși cunoaște deja primul adversar din cantonamentul de vara. Trupa lui Elias Charalambous a invins-o pe Farul, scor 2-1, in etapa #7 din…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat sambata seara, 27 aprilie, ca pe el nu il intereseaza atat de mult titlul caștigat matematic dupa victoria cu Farul Constanța, cat mai ales banii care vin, daca echipa sa se va califica in grupele Ligii Campionilor.„Suntem campioni, sa se bucure toate lumea, suporterii……

- FCSB - CFR Cluj, din etapa #9 din play-off, se va disputa pe 11 mai, de la ora 20:30. La finalul acestui meci, roș-albaștrii vor primi trofeul pe care il așteapta de 9 ani. FCSB e aproape matematic campioana. Roș-albaștrii sunt lideri și au 11 puncte avans peste Farul, locul doi. Cele doua se intalnesc…

- ​Federația Romana de Fotbal a anunțat vineri echipele care au primit licența pentru a participa in cupele europene in sezonul viitor. Aceștia au facut precizari și cu privire la situația Corvinului, echipa care nu are drept de promovare, dar care va juca finala Cupei Romaniei.

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc joi in Banie, in etapa cu numarul șase din play-off-ul SuperLigii, intr-un meci cu miza pentru pentru locurile doi și trei, care asigura calificarea in cupele europene. Partida este transmisa LiveBlog de HotNews.ro.

- Farul Constanța intalnește Rapid București, miercuri seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a șasea a play-off-ului Superligii. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi vine dupa victoria la pas cu CFR Cluj, scor 5-1, in timp ce giuleștenii au remizat etapa trecuta, scor 2-2, cu liderul FCSB. Managerul Farului,…