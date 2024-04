Israelul iși continua razboiul in Gaza, dar se pregatește pentru astfel de scenarii și in alte zone, a declarat, joi, premierul Benjamin Netanyahu, pe fondul ingrijorarii ca Iranul se pregatește sa loveasca Israelul ca raspuns pentru uciderea unor comandanți militari iranieni de rang inalt. „Oricine ne face rau, noi ii vom face rau. Suntem pregatiți […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 188. Netanyahu spune ca Israelul se pregatește pentru scenarii de razboi și in alte zone decat Gaza a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .