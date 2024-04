Departe de Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Hamas a respins cea mai recenta propunere de acord pentru returnarea ostaticilor israelieni, potrivit Sky News. O declarație a biroului premierului a precizat ca Israelul va continua sa iși urmareasca obiectivele in Gaza „cu toata forța”. Acesta a declarat ca respingerea propunerilor a aratat ca […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 190. Hamas a respins cea mai recenta propunere in privinta ostaticilor. Reactie legata de atacul Iranului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .