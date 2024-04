Stiri pe aceeasi tema

- Israelul pregatește ofensiva in ultimul bastion al Hamas: Peste un milion de civii din Rafah vor fi evacuați (surse)Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii…

- Israelul a efectuat miercuri lovituri asupra unor tinte din apropierea Damascului, a afirmat Ministerul sirian al Apararii, cel mai recent atac impotriva capitalei Siriei atribuit armatei israeliene, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. Aceste lovituri au loc pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari…

- Armata israeliana a prezentat un plan pentru evacuarea populatiei civile din zonele de lupta din Fasia Gaza, precum si viitorul plan operational, au anuntat luni serviciile premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- China a indemnat marti Israelul sa puna capat „cat mai repede” operatiunii sale militare de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru „a impiedica o catastrofa umanitara si mai grava”, informeaza AFP. Presiunea internationala se intensifica pentru un acord de armistitiu intre Israel si Hamas care sa includa…

- Biden i-a cerut lui Netanyahu sa nu lanseze asaltul „fara un plan credibil” pentru protejarea populatiei Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Israelul a anunțat ca a eliberat doi ostatici rapiti de Hamas pe 7 octombrie, intr-o operatiune in noaptea de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza…

- Agențiile internaționale de presa relateaza din surse directe ca, in aceste zile, aviația israeliana și-a intensificat bombardamentele in cartierele orașului Rafah, situat la extremitatea de sud a Fașiei Gaza. Concomitent, Israelul pregatește evacuarea orașului unde s-au refugiat palestinieni inainte…

- Premierul guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat armatei sa elaboreze un dublu plan de evacuare a civililor din Rafah - ultima zona in care si-au gasit refugiu locuitorii din Gaza - si de infrangere a batalioanelor Hamas ramase.

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) doresc sa isi extinda lupta impotriva gruparii militante palestiniene Hamas in partea cea mai sudica a Fasiei Gaza, potrivit informatiilor aparute in presa israeliana de joi, transmite dpa, citat de Agerpres.Armata israeliana a spus ca vrea sa lupte impotriva brigadei…