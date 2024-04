Stiri pe aceeasi tema

- Israelul pregatește ofensiva in ultimul bastion al Hamas: Peste un milion de civii din Rafah vor fi evacuați (surse)Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii…

- Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii Hamas. Israelul a pregatit zeci de mii de corturi pentru civilii palestinieni pe care intenționeaza sa ii evacueze…

- Mulți dintre cei peste 13.000 de copiii care au murit in razboiul dintre Israel și Hamas, inceput in octombrie 2023, sufereau de malnutriție severa și nu aveau „nici macar energia necesara pentru a plange”, a declarat duminica directoarea executiva a UNICEF, Catherine Russell, la CBS News, relateaza…

- Israelul va continua ofensiva sa impotriva Hamas, inclusiv in orasul Rafah din sudul Gaza, in pofida presiunii internationale crescande pentru a se opri, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters, scrie News.ro. Anunțul lui Netanyahu vine in contextul in care presedintele american…

- Premierul Benjamin Netanyahu vede situația din Gaza ca pe un joc cu suma nula – Israelul fie distruge Hamas, fie pierde razboiul. Avand in vedere ca aceasta este strategia sa, asaltul asupra orașului Rafah din cea mai sudica parte a Fașiei Gaza, la frontiera cu Egiputul, unde Forțele de Aparare Israeliene…

- Biden i-a cerut lui Netanyahu sa nu lanseze asaltul „fara un plan credibil” pentru protejarea populatiei Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Israelul a anunțat ca a eliberat doi ostatici rapiti de Hamas pe 7 octombrie, intr-o operatiune in noaptea de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza…

- O serie de lovituri aeriene israeliene in cursul noptii de duminica spre luni la Rafah, un oras din Fasia Gaza la frontiera cu Egiptul, au facut 52 de morti, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii al miscarii islamiste Hamas, aflat la putere in Gaza, relateaza AFP, citat de Agerpres.Aceste…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa "pregateasca"o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este "o chestiune de luni", relateaza AFP, conform Agerpres.Intr-un discurs difuzat la televiziune, Benjamin Netanyahu a estimat,…