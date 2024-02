Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune ca a ordonat armatei sa pregateasca o ofensiva la Rafah, informeaza Rador Radio Romania.Benjamin Netanyahu anunța ca a ordonat armatei sa pregateasca o ofensiva la Rafah, in Fașia Gaza, și apreciaza ca gruparea islamista palestiniana Hamas va fi invinsa…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa „pregateasca”o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este „o chestiune de luni”, relateaza AFP. Intr-un discurs difuzat la televiziune, Benjamin Netanyahu a estimat, de asemenea, ca respectarea…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa pregateasca o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este o chestiune de luni, relateaza AFP.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:UPDATE 19 ianuarie, ora 03.15: Armata Israelului a distrus doua treimi din regimentele Hamas: 'Victoria va dura inca multe luni'Israelul a distrus aproximativ doua treimi din regimentele de…

- Liderul gruparii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a lansat un apel catre seful diplomatiei americane Antony Blinken aflat in turneu in Orientul Mijlociu pentru a patra oara din 7 octombrie indemnandu l sa se concentreze asupra incheierii ofensivei israeliene in Fasia Gaza, relateaza sambata…

- Armata israeliana a eliminat deja peste 8.000 de teroristi in Fasia Gaza, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit declaratiilor postate de biroul sau pe platforma X. „Pas cu pas, eliminam toate capacitatile miscarii palestiniene Hamas. Hamas va fi invinsa. Soldatii nostri vor invinge.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut miercuri seara o conferința de presa la Tel Aviv. El a inceput prin a spune ca de la inceputul razboiului nu a incetat sa se gandeasca la ostatici și la familiile acestora și afirma ca toți vor fi aduși acasa, relateaza Sky News și The Guardian."De la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ridicat mai multe semne de intrebare cu privire la viitorul Fașiei Gaza, afirmand ca Autoritatea Palestiniana, in forma sa actuala, nu ar trebui sa preia conducerea enclavei de coasta, relateaza Reuters.Israelul a jurat sa distruga gruparea palestiniana Hamas,…