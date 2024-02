Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei luni de lupte, Israelul controleaza total nordul Fasiei Gaza, unde au fost ucisi peste 8.000 de teroristi Hamas si peste 30.000 de arme confiscate, a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, transmite www.monitorulapararii.ro.Israelul controleaza…

- Fasia Gaza a devenit un "loc al mortii nelocuibil", in urma noilor lovituri israeliene de sambata, avertizeaza Natiunile Unite, dupa aproape trei luni de un razboi neincetat intre Israel si Hamas care ar putea incendia regiunea.Potrivit jurnalistilor de la AFP, atacuri israeliene au fost lansate…

- Numarul palestinienilor ucisi in Fasia Gaza a crescut la 20.057 de la inceputul razboiului, a anuntat vineri autoritatea sanitara controlata de Hamas in teritoriu, citata de agentia DPA. In ultimele doua zile, aproximativ 390 de persoane au fost ucise. Un total de 53.320 de persoane au fost ranite,…

- Dintre cei 105 soldați care au murit in Fașia Gaza dupa izbucnirea razboiului Israel - Hamas, pe 7 octombrie, cel puțin 13 au fost uciși de catre camarazi sau in urma unor accidente, a anunțat marți armata israeliana, citata de publicațiile israeliene The Times of Israel și Haaretz. Astfel, 13 dintre…

- Israelul a ordonat duminica mai multe evacuari in Khan Younis, al doilea oraș ca marime din Gaza și in jurul acestuia, urmate de bombardamente intense. Ofensiva militara s-a mutat in jumatatea sudica a teritoriului, unde oficialii israelieni afirma ca se ascund lideri ai gruparii militante Hamas, informeaza…

- Israelul a ordonat duminica mai multe evacuari in Khan Younis, al doilea oraș ca marime din Gaza și in jurul acestuia, urmate de bombardamente intense. Ofensiva militara s-a mutat in jumatatea sudica a teritoriului, unde oficialii israelieni afirma ca se ascund lideri ai gruparii militante Hamas.Palestinienii…

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP, citat de observatornews.ro .

- Colonelul Sheldag Zior, comandant al uneia dintre brigazile de tancuri ale armatei israeliene, a fost ucis in timpul luptelor care au loc in Fașia Gaza.El este ofițerul de cel mai inalt rang al armatei israeliene care a fost ucis in timpul operațiunilor terestre in enclava palestiniana. Trupele…