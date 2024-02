Israelul a lovit ţinte din apropierea Damascului Israelul a efectuat miercuri lovituri asupra unor tinte din apropierea Damascului, a afirmat Ministerul sirian al Apararii, cel mai recent atac impotriva capitalei Siriei atribuit armatei israeliene, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. Aceste lovituri au loc pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas in Fasia Gaza in octombrie […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cairo a informat Israelul ca va suspenda Acordurile de la Camp David, care in anul 1979 au pus capat indelungatelor conflicte dintre cele doua tari, daca statul evreu ii va forta, printr-o ofensiva militara, pe palestinienii din Fasia Gaza sa treaca granita in Egipt, scrie luni, 12 februarie, agentia…

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Regatul Unit examineaza posibilitatea lansarii de atacuri aeriene impotriva rebelilor houthi, in contextul in care Statele Unite au anunțat ca marina sa a scufundat trei barci ce vizau o nava cargou in Marea Roșie. Duminica, Secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a afirmat ca guvernul britanic…

- Israelul a lansat o ofensiva joi in zona din jurul Damascului, capitala Siriei, au anunțat Ministerul sirian al Apararii și presa de stat, intr-un context marcat de razboiul dus de Israel in Fașia Gaza

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a anunțat ca Tzahal va trece treptat la faza urmatoare a operatiunilor sale in Fasia Gaza, in care populatia locala ar putea probabil sa se intoarca mai intai in nordul enclave.

- Gruparea radicala palestiniana Hamas a eliberat toate femeile și copiii pe care ii deținea in Fașia Gaza, a declarat adjunctul șefului politrucilor mișcarii, Saleh al-Arouri, la televiziunea Al Jazeera. “Israelul insista ca femeile și copiii sunt inca deținuți de (Hamas), dar noi am spus ca i-am predat…

- Armata israeliana a confirmat moartea a sase ostatici aflati in mainile Hamas. Printre ei se afla si o persoana cu dubla cetațenie, israeliana și romana, precizeaza Ministerul de Externe de la Bucuresti.

- Armata israeliana a efectuat lovituri nocturne sambata dimineata in apropierea capitalei Siriei, Damasc, a anuntat Ministerul sirian al Apararii, fara sa se inregistreze victime, noteaza AFP. Armata israeliana a efectuat lovituri nocturne sambata dimineata in apropierea capitalei Siriei, Damasc, a anuntat…