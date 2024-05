Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca are indoieli cu privire la acuzatiile unei asistente medicale, care ar fi sustinut ca in cadrul Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” ar fi decedat, in perioada 4 – 7 aprilie, 20 de pacienti din cauza administrarii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi seara, ca problema obezitatii in randul copiilor tine de educatie, intrucat lipseste educatia pentru sanatate, care sa ii invete cum sa isi apere sanatatea. De asemenea, ministrul afirma ca numarul de ore de educatie fizica e mic. „Cred…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi seara, ca problema obezitatii in randul copiilor tine de educatie, intrucat lipseste educatia pentru sanatate, care sa ii invete cum sa isi apere sanatatea. De asemenea, ministrul afirma ca numarul de ore de educatie fizica e mic. „Cred…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, ca nu crede ca o activitate de control pentru aducerea intr-o "limita suportabila" a prescriptiei de concedii medicale se poate face fara o monitorizare "planificata", "serioasa" si "sistematica". "Nu cred ca activitatea de control serioasa…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista persoane care beneficiaza in mod repetat de concedii medicale pentru anumit tip de patologie sau exista medici care elibereaza un numar mare de concedii medicale si crede ca acolo trebuie sa fie directionate actiunile de verificare. Rafila…

- "Ne-am intalnit de curand cu cei de la Sanitas si de la Solidaritatea Sanitara. Sunt proteste care din punctul meu de vedere sunt justificate. In sanatate sunt discrepante salariale mari. La educatie maririle salariale au fost mai consistente decat in sistemul de sanatate. Nu ma refer neaparat la medici…

- Pacienții internați care cumpara medicamente din banii proprii ar trebui sa primeasca sumele inapoi de la instituția medicala. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a facut o vizita de lucru surpriza, sambata, in județul Timiș. Acesta a vizitat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat joi ca s-a luat decizia declararii starii de alerta epidemiologica in urma inregistrarii, timp de trei saptamani consecutiv, a numarului mare de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii). „Se numeste saptamana epidemica. Au fost doua astfel…