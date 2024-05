Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, sambata, la inaugurarea oficiala a lucrarilor de constructie a Spitalului Regional de Urgenta Cluj, ca, in Romania, calitatea asistentei medicale se va imbunatati simtitor, inclusiv prin construirea celor trei spitale regionale.

- La ceremonia oficiala de inaugurare a lucrarilor de construcție a Spitalului Regional de Urgența Cluj, desfașurata sambata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a subliniat ca in Romania se va observa o imbunatațire semnificativa a calitații asistenței medicale, in special prin realizarea celor trei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri despre lipsa unor medicamente ca suntem intr-o situatie mult mai buna decat multe alte tari europene, el precizand ca UE este dependenta, aproape in totalitate, de importurile de materie prima din China si India.

- Prima cupa de excavator la Spitalul Regional de Urgența va intra in pamant in jurul datei de 10 mai, a anunțat in exclusivitate la ZIUA LIVE Secretarul General al Guvernului, clujeanul Mircea Abrudean. S-au gasit soluții și pentru finanțarea Spitalului Pediatric Monobloc.

- Ciolacu a facut, la Iași, anunțul așteptat de toata Moldova: Cand vor incepe lucrarile la Spitalul Regional de Urgenta Iasi. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca lucrarile la Spitalul Regional de Urgenta (SRU) Iasi vor incepe in luna aprilie. “Am inteles ca pe 19 aprilie vor incepe lucrarile.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut revelația unui moment istoric. Cu adevarat istoric, intr-adevar, ca, de 15 ani, politicienii au gasit consens pe ceva. E vorba de semnarea contractelor de constructie a spitalelor regionale de la Iasi si Cluj , „un moment ireal”, dupa cum a susținut premierul Ciolacu.…

- Spitalele regionale de urgenta de la Cluj si Iasi vor fi cele mai avansate din Romania si, probabil, unele dintre cele mai avansate din Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cu ocazia semnarii contractelor pentru construirea celor doua unitati medicale. Precizarile…