- Carlo Ancelotti (64 ani) și-a trecut in palmares cel de-al cincilea trofeu de Champions League, record absolut al competiției. Alaturi de Real Madrid, este a treia „urecheata”, dupa cele din 2014 și 2022. Mai are doua trofee cu Milan: 2003 și 2007. Tehnicianul italian a oferit declarații dupa fluierul…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), a susținut conferința de presa premergatoare finalei Ligii Campionilor, in care Real Madrid o va infrunta pe Borussia Dortmund, sambata, 1 iunie, de la 22:00. Antrenorul italian poate scrie istorie. Fiind singurul tehnician cu 4 Ligi ale Campionilor in palmares (doua cu…

- Real Madrid a anunțat lotul pentru finala Champions League cu Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti a pregatit o surpriza, l-a trecut pe lista pe Aurelien Tchouameni (24 de ani, mijlocaș central), care e accidentat. Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa sambata, de la…

- Florin Prunea (55 de ani) nu are dubii: fostul portar al naționalei este convins ca Thibaut Courtois (32) va fi titular in finala Champions League, Borussia Dortmund - Real Madrid. Sambata, meciul sezonului in fotbalul european de club. Borussia Dortmund și Real Madrid se vor infrunta la Londra, pe…

- Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a recunoscut ca va fi "o decizie dificila" sa aleaga intre belgianul Thibaut Courtois si ucraineanul Andrii Lunin pentru a fi portarul titular in finala Ligii Campionilor, cu Borussia Dortmund, deoarece "amandoi merita sa joace", relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Intrebat cine va fi „noul Toni Kroos” la Real Madrid, Carlo Ancelotti nu a stat pe ganduri si a avut o reactie imediata. Antrenorul campioanei Spaniei a vorbit despre inlocuitorul mijlocasului german chiar inaintea finalei UEFA Champions League, cu Borussia Dortmund. Toni Kroos a implinit 34 de ani…

- Joselu (34 de ani), atacantul intrat in minutul 81 al returului semifinalei Ligii Campionilor cu Bayern (2-1), a reușit ieri prima „dubla” pentru Real Madrid din postura de rezerva! O facuse și pentru naționala pe 25 martie 2023 contra Norvegiei (3-0) in preliminariile Euro, chiar la debutul in naționala!…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul celor de la Real Madrid, a comentat prelungirea contractului omulogului sau de la Barcelona, Xavi (44 de ani). Tehnicianul italian a vorbit și despre comentariile președintelui Barcelonei, Joan Laporta (61 de ani), de dupa „El Clasico”. ...