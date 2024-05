Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila a lansat, luni, pe Facebook, un atac dur la adresa ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, despre care spune ca este „partenerul fie și involuntar al mafiei din sanatate” și „vine sa arunce cu rahat in singurul mare proiect de țara pe care l-a avut Romania in ultimii ani”.

- Este explozie de cazuri de rujeola in toata țara. Luna aceasta au fost confirmate deja 800 de cazuri noi. Insa din fericire nu a fost inregistrat niciun deces. Totul vine dupa ce, potrivit raportului facut de Institutului Național de Sanatate Publica, de la inceputul anului acestuia s-au raportat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, le-a recomandat romanilor sa adopte un stil de viața sanatos și echilibrat. Recomandarea a fost facuta duminica atunci cand se sarbatorește Ziua Sanatații.Mesajul a fost publicat pe Facebook.

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- Intr-o seara plina de emoție și recunoaștere, Mihai Caldararu, un tanar bucureștean cu o poveste de viața impresionanta, a fost distins cu un prestigios premiu la prima ediție a „Galei Naționale a Binelui”. Evenimentul de amploare a avut loc la Opera Naționala din București și a adunat in sala reprezentanți…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca in fiecare an se intampla sa moara romani de malarie, dar acum am avut deja doua decese in prima luna din an ceea ce pare destul de mult. El a mentionat ca nu trebuie sa cadem in cealalta extrema, sa nu mai mergem in vacante si ca trebuie sa…

- Tragedie in Congo, unde trei cetațeni romani au pierit și alți patru au fost raniți in urma unui atac al unei grupari de rebeli asupra unui grup de foști militari romani care se aflau in zona pentru a antrena armatele locale. Informația a fost confirmata de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un…

