- Cel puțin 38 de persoane, inclusiv cinci membri ai gruparii armate libaneze Hezbollah, au fost ucise intr-un atac lansat vineri noapte de armata israeliana asupra regiunii Alep, din nordul Siriei, au declarat doua surse din domeniul securitatii, citate de Reuters.Ministerul sirian al Apararii a declarat…

- Israelul a efectuat miercuri lovituri asupra unor tinte din apropierea Damascului, a afirmat Ministerul sirian al Apararii, cel mai recent atac impotriva capitalei Siriei atribuit armatei israeliene, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. Aceste lovituri au loc pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari…

- Doi membri ai miscarii libaneze Hezbollah au fost ucisi duminica in urma unui atac israelian care a vizat un camion in Siria, in apropiere de granita cu Libanul, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Israelul a lansat sute de lovituri in Siria de la izbucnirea…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un bombardament imputat Kievului in orasul rus Belgorod, a anuntat guvernatorul acestei regiuni frontaliere cu Ucraina care este vizata frecvent de tiruri, relateaza AFP. „Conform datelor provizorii, cinci persoane au fost ucise…

- Loviturile israeliene in regiunea Homs din centrul Siriei s-au soldat cu cinci morti, dintre care trei civili, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), Ministerul sirian al Apararii citand un numar nespecificat de civili ucisi sau raniti, transmite AFP.

- Un avion de transport IL 76, aparținand Rusiei, s-a prabușit in regiunea Belgorod a Rusiei, aflata la granița cu Ucraina. Ministerul rus al Apararii, caruia ii aparținea avionul, a anunțat ca toate cele peste 70 de persoane aflate la bord au murit. Rusia afirma ca in avion se aflau 65 de prizonieri…

- Prima arma cu laser a Marii Britanii, denumita DragonFire, a fost testata cu succes. Aceasta a impresionat prin faptul ca a reusit sa doboare cu viteza luminii drone in miscare. Testul a avut loc pe Insulele Hebride, din vestul Scotiei, iar informațiile despre noua arma au venit din partea ministrului…

- Pretul platit de catre civili in Fasia Gaza, ”mai ales de catre copii”, este ”mult prea mare”, a avertizat secretarul de Stat american Antony Blinken la Tel Aviv, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pretul platit in fiecare zi de catre civili in (Fasia) Gaza, mai ales de catre copii, este mult prea…